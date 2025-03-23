Москвич возвращался домой с юга России и погиб при атаке дрона ВСУ

Врио ростовского губернатора Слюсарь: Москвич погиб при атаке дрона ВСУ

Москвич погиб при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль в Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора российского региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«В сгоревшем автомобиле погиб 42-летний москвич, которой возвращался через наш регион домой из Краснодарского края. Семье погибшего окажем материальную помощь», — написал губернатор.

По его данным, дрон ВСУ атаковал автомобиль в Морозовском районе Ростовской области. На месте падения беспилотника на трассе работают специалисты-взрывотехники. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего мужчины.

23 марта Слюсарь сообщал, что силы ПВО в Ростовской области отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов. Беспилотники были подавлены в Миллеровском, Морозовском, Каменском, Тарасовском, Шолоховском и Неклиновском районах. В части Ростовской области ввели режим ЧС.