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17:03, 23 марта 2025Россия

Москвич возвращался домой с юга России и погиб при атаке дрона ВСУ

Врио ростовского губернатора Слюсарь: Москвич погиб при атаке дрона ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Москвич погиб при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль в Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора российского региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«В сгоревшем автомобиле погиб 42-летний москвич, которой возвращался через наш регион домой из Краснодарского края. Семье погибшего окажем материальную помощь», — написал губернатор.

По его данным, дрон ВСУ атаковал автомобиль в Морозовском районе Ростовской области. На месте падения беспилотника на трассе работают специалисты-взрывотехники. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего мужчины.

23 марта Слюсарь сообщал, что силы ПВО в Ростовской области отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов. Беспилотники были подавлены в Миллеровском, Морозовском, Каменском, Тарасовском, Шолоховском и Неклиновском районах. В части Ростовской области ввели режим ЧС.

ЖЗЛ
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