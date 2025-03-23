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16:34, 23 марта 2025Экономика

Названа выгода Маска от близости к Трампу

NYT: SpaceX может получить многомиллиардные контракты при Трампе
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Eric Hartline / Imagn Images / Reuters

Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, может получить выгоду от близости своего основателя к президенту США Дональду Трампу. Как сообщает The New York Times со ссылкой на действующих и бывших чиновников, корпорация в ближайшее время готовится заключить с государством многомиллиардные контракты.

«Рост федеральных расходов на SpaceX станет отчасти результатом действий президента Трампа, а также союзников и сотрудников Маска, занимающих сейчас государственные должности. Компания также выиграет от политики нынешней администрации Трампа, которая отдает приоритет найму коммерческих поставщиков космических услуг буквально для всего — от систем связи до производства спутников. А это области, в которых SpaceX сейчас доминирует», — говорится в материале.

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Издание также называет четыре конкретных проекта SpaceX, находящихся на рассмотрении в Федеральном управлении гражданской авиации (FAA). Речь идет о запросах на строительство новых стартовых площадок для ракет, а также о разрешении на более частое использование государственных космодромов.

«Мы никогда не узнаем, на самом ли деле SpaceX будет побеждать в тендерах, поскольку правительственные структуры, отвечающие за противодействие коррупции и возникновение конфликтов интересов, потеряли или своих руководителей, или финансирование», — сказал исполнительный директор организации Project on Government Oversight Даниэль Брайан.

Ранее Маск объявил о планах компании SpaceX отправить на Марс всех желающих. По его словам, независимое от Земли поселение на соседней планете может появиться уже через 20-30 лет.

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