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15:03, 19 марта 2025Наука и техника

Маск объявил о планах по созданию автономной цивилизации на Марсе

Бизнесмен Маск: Компания SpaceX отправит на Марс всех желающих
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Jose Luis Magana / AP

Компания SpaceX отправит на Марс всех желающих. О планах по созданию на Красной планете автономной цивилизации американский бизнесмен Илон Маск объявил в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, независимое от Земли поселение на Марсе может появиться через 20-30 лет. «Это долгосрочная цель компании: сделать так, чтобы жизнь была на разных планетах», — заявил основатель SpaceX.

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В феврале директор Института космической политики в Университете Джорджа Вашингтона Скотт Пейс сообщил изданию ArsTechnica, что в ближайшие пять лет возможен пилотируемый облет Марса или доставка на Землю образцов грунта с него.

В январе Маск сказал, что отдельные инциденты в рамках программы испытаний многоразовой транспортной системы Starship не повлияют на планы колонизации Марса.

В ноябре бизнесмен в соцсети X написал, что Красная планета имеет решающее значение для «долгосрочного выживания сознания».

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