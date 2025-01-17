Маск подтвердил планы по колонизации Марса

Бизнесмен Маск: Испытания Starship не повлияют на планы по колонизации Марса

Отдельные инциденты в рамках программы испытаний многоразовой транспортной системы Starship не повлияют на планы колонизации Марса. Об этом в сети X заявил основатель компании SpaceX Илон Маск.

«Любой отдельный запуск не очень важен», — написал бизнесмен.

Маск подтвердил, что планы колонизации Красной планеты не меняются, поскольку имеет значение лишь «ожидаемая дата, когда Марс станет самоподдерживающейся цивилизацией».

Таким образом бизнесмен прокомментировал седьмые летные испытания Starship, в ходе которых была поймана первая ступень системы, но утеряна вторая.

Ранее глава компании SpaceX Илон Маск в сети X поздравил своего конкурента — основателя Blue Origin Джеффа Безоса — с успешным первым запуском ракеты New Glenn.