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10:37, 17 января 2025Наука и техника

Маск подтвердил планы по колонизации Марса

Бизнесмен Маск: Испытания Starship не повлияют на планы по колонизации Марса
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Allison Robbert / Pool / Reuters

Отдельные инциденты в рамках программы испытаний многоразовой транспортной системы Starship не повлияют на планы колонизации Марса. Об этом в сети X заявил основатель компании SpaceX Илон Маск.

«Любой отдельный запуск не очень важен», — написал бизнесмен.

Маск подтвердил, что планы колонизации Красной планеты не меняются, поскольку имеет значение лишь «ожидаемая дата, когда Марс станет самоподдерживающейся цивилизацией».

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Таким образом бизнесмен прокомментировал седьмые летные испытания Starship, в ходе которых была поймана первая ступень системы, но утеряна вторая.

Ранее глава компании SpaceX Илон Маск в сети X поздравил своего конкурента — основателя Blue Origin Джеффа Безоса — с успешным первым запуском ракеты New Glenn.

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