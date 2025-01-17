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05:06, 17 января 2025Наука и техника

SpaceX потеряла во время испытательного запуска часть ракеты Starship

SpaceX потеряла во время испытательного запуска часть ракеты Starship
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Gabriel V. Cardenas / Reuters

Компания предпринимателя Илона Маска SpaceX потеряла верхнюю часть ракеты Starship во время испытательного полета, сообщает Bloombeg.

При этом нижнюю часть SpaceX удалось вернуть на Землю, потому что ее захватили специальные механические устройства на космодроме. Это должна была быть первая попытка Starship доставить груз в космос, что стало бы важной вехой в подготовке ракеты к практическому использованию, говорится в материале.

15 января SpaceX запустила американский и японский посадочные модули на Луну. Ракету Falcon 9 запустили со стартового комплекса 39A в Космическом центре имени Джона Кеннеди.

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