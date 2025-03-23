Офис Зеленского исключил встречи с российской делегацией в Эр-Рияде

Замглавы офиса Зеленского Палиса заявил, что встреч с РФ в Эр-Рияде не будет

Замглавы офиса украинского президента Владимира Зеленского Павел Палиса исключил встречи с представителями российской делегации в Эр-Рияде. Об этом сообщает РИА Новости.

Он также не стал комментировать итоги прошедших в Саудовской Аравии переговоров с США. «Я не буду давать комментариев на данный момент. Вы отрываете от консультации», — заявил украинский политик в ответ на вопрос корреспондентов агентства.

Раунд переговоров между представителями Вашингтона и Киева завершился 23 марта. Украинские политики покинули зал для беседы в одном из отелей Эр-Рияда.

