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20:53, 23 марта 2025Бывший СССР

Офис Зеленского исключил встречи с российской делегацией в Эр-Рияде

Замглавы офиса Зеленского Палиса заявил, что встреч с РФ в Эр-Рияде не будет
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)
Павел Палиса

Павел Палиса. Фото: Efrem Lukatsky / AP

Замглавы офиса украинского президента Владимира Зеленского Павел Палиса исключил встречи с представителями российской делегации в Эр-Рияде. Об этом сообщает РИА Новости.

Он также не стал комментировать итоги прошедших в Саудовской Аравии переговоров с США. «Я не буду давать комментариев на данный момент. Вы отрываете от консультации», — заявил украинский политик в ответ на вопрос корреспондентов агентства.

Раунд переговоров между представителями Вашингтона и Киева завершился 23 марта. Украинские политики покинули зал для беседы в одном из отелей Эр-Рияда.

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