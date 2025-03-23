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12:31, 23 марта 2025Путешествия

Россиянка описала деревню в Исландии фразой «у нас такого никогда не будет»

Алина Черненко

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Российская путешественница побывала в исландской деревне и сравнила ее с отечественными. Своим мнением она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что асфальт и благоустроенная инфраструктура есть даже в самых отдаленных селах этой страны. Кроме того, уникальная особенность Исландии — отопление за счет геотермальных источников.

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«У нас в деревнях такого никогда не будет, просто потому что нет возможностей: <...> у нас либо газ, либо электричество, либо печка с дровами по старинке», — такой фразой описала увиденное россиянка.

Блогерша также заметила, что жители исландской деревни не закрывают двери на замки и не строят высокие заборы. Уровень доверия в обществе настолько высок, что кражи — это редчайшее исключение, пояснила она.

Кроме того, по словам автора, в Исландии, в отличие от России, где сельская жизнь неотделима от огородов, теплиц и сараев, люди не разводят кур и не копают грядки.

Еще одна особенность местного быта — наличие у каждой семьи нескольких машин, включая внедорожник. «Личный автомобиль в Исландии — не роскошь, а необходимость. Единственный способ передвигаться по острову, так как привычных нам автобусов и маршруток здесь нет», — добавила россиянка.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала, что на еду в Исландии туристам «придется разориться». Национальное блюдо в популярном ресторане Рейкьявика обошлось ей почти в две тысячи рублей.

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