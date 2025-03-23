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03:15, 23 марта 2025Экономика

Синоптик допустил установление рекорда по температуре в 2025 году

Синоптик Вильфанд: 2025 год может войти в пятерку самых теплых в истории
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Текущий год может занять место в числе пяти самых теплых в истории. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

«Существует вероятность, что 2025 год войдет в пятерку самых теплых. Связано это с тем, что последние годы становятся все теплее под влиянием увеличения концентрации парниковых газов», — подчеркнул синоптик.

Однако пока еще не удалось стабилизировать этот процесс, добавил Вильфанд. Кроме того, температура океана остается очень высокой, его деятельный слой (соприкасающийся с атмосферой) хорошо прогрелся. Это также влияет на состояние атмосферы, объяснил специалист.

Роман Вильфанд добавил, что точно сказать, какое место займет 2025 год среди самых теплых, станет возможно только во второй половине года. До этого синоптик сообщил, что к концу текущей недели температура на юге европейской части России вновь повысится после похолодания.

Ранее эксперт по пожарам Григорий Куксин заявил, что серьезные лесные пожары ждут Россию в этом году из-за малоснежной зимы и маловодья. Горение леса уже затронуло Дальний Восток, юг России и добралось до Смоленской области, отметил он.

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