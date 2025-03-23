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21:33, 23 марта 2025Мир

В Европе забеспокоились насчет обслуживания вооружений в США

WP: Европейские политики опасаются отказа США от обслуживания вооружений в ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Reuters

Европейские политики опасаются, что США могут прекратить обслуживание своих вооружений в ЕС на фоне политики президента США Дональда Трампа в отношении союзников по НАТО. Об этом написала газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Согласно правилам, использование и обслуживание ряда военных систем могут проводить только граждане США. На этом фоне в Европе забеспокоились насчет обслуживания вооружений в Соединенных Штатах. Предполагается, что ограничения коснутся и европейского вооружения, выпущенного с использованием американских компонентов.

«Не то чтобы президент Трамп мог просто нажать кнопку и все самолеты упали бы с неба. Однако есть проблема зависимости», — сказал европейский чиновник, чье имя не называется.

Ранее представители руководства Соединенных Штатов пока не дали свое согласие на ограничение поставок оружия на Украину. Сокращение этой помощи Киеву было одним из условий для прекращения российской стороной огня в рамках проведения специальной военной операции (СВО).

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