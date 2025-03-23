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12:24, 23 марта 2025Мир

США не согласились перестать вооружать Украину

Bloomberg: Белый дом пока не согласился ограничить поставки оружия на Украину
Ольга Коровина

Фото: Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Представители руководства Соединенных Штатов пока не дали свое согласие на ограничение поставок оружия на Украину. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников.

Сокращение поставок оружия Киеву было одним из условий для прекращения российской стороной огня в рамках проведения специальной военной операции (СВО). Белый дом пока не принял решения относительно этого пункта.

«Белый дом ранее уже приостанавливал свою помощь Украине. На время были прекращены поставки оружия с целью оказания давления на Украину. Но на данный момент США не соглашались ни на какие ограничения», — передает агентство.

Представители Кремля неоднократно выражали свою позицию, что поставки вооружений Украине из США и других западных стран мешают урегулированию ситуации.

Ранее также глава МИД России Сергей Лавров рассказал о способе остановить конфликт на Украине. По его словам, быстро завершить его поможет приостановка помощи США.

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