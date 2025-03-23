РИА Новости: Нацбаты ВСУ сбрасывали тела своих жертв в Карловское водохранилище

Боевики украинских нацбатальонов в Украинске в ДНР сбрасывали тела своих жертв в Карловское водохранилище. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидца Леонида Солуянова.

«Просто кидают в машину и увозят, потом трупы всплывают. Останавливают под предлогом проверки документов, сажают в машину и увозят, и все, нет человека», — сообщил он. По словам Солуянова, за этими преступлениями стояли по меньшей мере три националистических батальона.

Ранее стало известно про бойца с позывным Апостол, который отбил головой дрон ВСУ и тем самым спас остальных солдат. Он рассказал, что недавно на Курскую область снова был совершен налет беспилотников. Все произошло во время ротации на открытой местности. Апостол тогда сделал резкий маневр.