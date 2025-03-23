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15:08, 23 марта 2025Бывший СССР

ВСУ атаковали электроподстанцию в Запорожской области

ВСУ атаковали электроподстанцию в Пологовском районе Запорожской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали электроподстанцию в Пологовском районе Запорожской области. Об этом сообщил вице-губернатор региона Антон Тицкий в Telegram-канале.

«Без энергоснабжения остались жители Полог, районных сел Инженерное, Франко, Украинское, Пологи, а это более 11 тысяч абонентов. Принимаются меры по ликвидации последствий обстрела и возобновления подачи электричества», — написал Тицкий.

Он уточнил, что Украина обстреляла объект из артиллерийских орудий. Власти уточняют информацию об энергоснабжении других населенных пунктов. Данных о пострадавших не поступало.

В воскресенье, 23 марта, в Запорожской области фельдшер скорой помощи стала жертвой атаки беспилотника ВСУ. Несовместимые с жизнью травмы получила женщина 1971 года рождения, беспилотник атаковал ее в Пологовском районе.

ЖЗЛ
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