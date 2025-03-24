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23:16, 24 марта 2025Культура

Актрису Добровольскую посмертно наградили премией «Ника»

Народную артистку России Добровольскую посмертно наградили премией «Ника»
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Народную артистку России Евгению Добровольскую посмертно наградили премией «Ника» в категории «Лучшая женская роль второго плана» за картину Александры Кармаевой «Хуже всех». Об этом сообщает ТАСС.

«Нет слов, чтобы выразить все свои чувства к ней. Она действительно великая актриса», — заявил продюсер фильма Федор Попов.

Корреспондент агентства сообщил, что зал стоя почтил память Добровольской.

Народная артистка России Евгения Добровольская ушла из жизни 10 января в возрасте 60 лет. Как рассказали коллеги артистки, с осени она находилась в больнице, проходя курс лечения от тяжелого заболевания. Они высказались, что Евгения переносила все испытания мужественно.

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