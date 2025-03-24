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17:35, 24 марта 2025Наука и техника

Патрушев предупредил о потере лидерства России в изучении Арктики

Патрушев: Изношенность флота грозит потерей лидерства России в изучении Арктики
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Владимир Баранов / РИА Новости

Помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что ветхость отечественного научного флота может обернуться для России потерей лидерства в исследовании Арктики. Его слова цитирует РИА Новости.

На заседании научно-экспертного совета Морской коллегии помощник президента РФ заметил, что Россия много десятилетий лидирует в арктических научных исследованиях. Однако он подчеркнул, что за последние 30 лет научный флот устарел и сократился до критического минимума — средний возраст научных судов составляет около 34 лет, они изношены более чем на 80 процентов.

«Такое несоответствие состава и состояния российского научно-исследовательского флота современным требованиям и масштабам задач, стоящих перед нашей страной в сфере морских научных исследований, грозит потерей лидерства нашей страны в сфере арктических исследований. Установленные антироссийские санкции усугубляют накопившиеся проблемы», — предупредил Патрушев.

Николай Патрушев заметил, что недостаточное внимание и недофинансирование развития научного флота привели к формированию ряда проблем. Он подчеркнул, что фундаментальные знания об Арктике позволяют использовать и развивать Северный морской путь, что, в свою очередь, связано с решением задач по обеспечению национального присутствия и защите национальных интересов в Арктике.

В середине марта стало известно, что власти КНР пересмотрят свою политику по присутствию в Арктическом регионе из-за возможного соглашения о сотрудничестве между Москвой и Вашингтоном. До этого, отметили авторы South China Morning Post, Пекин сообщал о своих целях в Арктике в «весьма агрессивном тоне».

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