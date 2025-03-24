Меркурис заявил о неспособности Украины и Европы влиять на урегулирование конфликта

Украина и Европа не способны повлиять на урегулирование конфликта, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube.
По его словам, на переговорах России и США в Эр-Рияде будут решаться важные вопросы урегулирования кризиса на Украине.
«А украинцы и европейцы снова останутся не у дел. Конечно, это усилит раскол между США и Европой с Украиной», — подчеркнул он.
Аналитик добавил: все больше государств считают отправку войск на Украину сомнительной мерой. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер больше не упоминает о создании бесполетной зоны, указал специалист.
Ранее Меркурис заявил, что решение о завершении конфликта на Украине могут принимать только Россия и США.