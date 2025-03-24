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02:20, 24 марта 2025Мир

Меркурис заявил о неспособности Украины и Европы влиять на урегулирование конфликта

Аналитик Меркурис: Украина и Европа не могут влиять на урегулирование конфликта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Украина и Европа не способны повлиять на урегулирование конфликта, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube.

По его словам, на переговорах России и США в Эр-Рияде будут решаться важные вопросы урегулирования кризиса на Украине.

«А украинцы и европейцы снова останутся не у дел. Конечно, это усилит раскол между США и Европой с Украиной», — подчеркнул он.

Аналитик добавил: все больше государств считают отправку войск на Украину сомнительной мерой. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер больше не упоминает о создании бесполетной зоны, указал специалист.

Ранее Меркурис заявил, что решение о завершении конфликта на Украине могут принимать только Россия и США.

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