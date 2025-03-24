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12:52, 24 марта 2025Бывший СССР

Делегацию Украины заметили на месте переговоров России и США в Эр-Рияде

ТАСС: Делегация Украины находится в гостинице, где идут переговоры России и США
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Faisal Al Nasser / Reuters

Делегация Украины находится в гостинице The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, где идут переговоры России и США. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщается, представители Украины были замечены в помещении отеля, где в настоящий момент продолжается встреча российской и американской делегаций. При этом официально Киев не участвует в данной встрече.

Ранее издание The Guardian заявило о новом раунде переговоров украинской и американской делегаций после встречи США и России.

Вечером 23 марта украинская делегация осталась в Саудовской Аравии после проведенных в Эр-Рияде переговоров с представителями США. Как утверждается, представители Украины ожидают результатов встречи США и России.

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