Делегацию Украины заметили на месте переговоров России и США в Эр-Рияде

ТАСС: Делегация Украины находится в гостинице, где идут переговоры России и США

Делегация Украины находится в гостинице The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, где идут переговоры России и США. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщается, представители Украины были замечены в помещении отеля, где в настоящий момент продолжается встреча российской и американской делегаций. При этом официально Киев не участвует в данной встрече.

Ранее издание The Guardian заявило о новом раунде переговоров украинской и американской делегаций после встречи США и России.

Вечером 23 марта украинская делегация осталась в Саудовской Аравии после проведенных в Эр-Рияде переговоров с представителями США. Как утверждается, представители Украины ожидают результатов встречи США и России.