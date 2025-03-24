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13:03, 24 марта 2025Мир

Додик пристыдил НАТО

Додик пристыдил НАТО за попытки пригласить боснийских сербов в альянс
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Милорад Додик

Милорад Додик. Фото: Anton Vaganov / Pool / Reuters

НАТО не стыдится приглашать боснийских сербов стать частью Североатлантического альянса, который наносил удары по мирному населению Сербии в обход международного права. Об этом заявил президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик, его слова передает агентство СРНА.

«Сегодня мы вспоминаем тот ужас, когда НАТО без решения Совета Безопасности ООН начала жестокую агрессию операцию против Сербии и сербского народа. Они бомбили нас на протяжении 78 дней. Они лишали жизней детей, разрушали больницы, школы, мосты и железные дороги. Они не выбирали цели — они выбирали бить по людям. И даже сегодня я задаюсь вопросом — как им не стыдно», — подчеркнул политик.

Кроме того, Додик задался вопросом, как члены НАТО не стыдятся говорить о таких принципах, как демократия, справедливость и свобода. Также он возмутился, что военный блок «пытается заставить боснийских сербов стать частью преступного альянса, который сбрасывал бомбы на детей республики».

13 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала заявления генсека НАТО Марка Рютте во время его визита в Сараево, заявив, что он пытается вмешаться во внутренние дела суверенного государства. Дипломат обратила внимание на то, что в ходе своего выступления Рютте «категорично призывал к ускорению евроатлантической интеграции БиГ».

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