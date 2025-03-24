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12:51, 24 марта 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме прокомментировали идею изменить правила возврата билетов

Депутат Москвичев поддержал идею ввести период охлаждения для возврата билетов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Идея установления «периода охлаждения» для пассажиров, в течение которого покупатели смогут отменять билеты на поезда и авиарейсы без взимания дополнительной платы, заслуживает внимания, считает глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев. Инициативу изменения правила возврата билетов депутат прокомментировал «Ленте.ру».

Ранее Союз пассажиров России предложил ввести для пассажиров «период охлаждения», в течение которого будет доступна отмена или корректировка билетов без дополнительной платы. Сейчас, как сообщается, Минтранс изучает возможность реализации подобной идеи.

«Если Минтранс говорит, что надо изучить этот вопрос, то надо его изучить на благо пассажиров. Транспорт создан, чтобы безопасно возить пассажиров, удобно, безопасно и качественно. Продажа билетов и их возврат должны быть только на благо пассажиров», — отметил Москвичев.

В ноябре прошлого года в СМИ обсуждалась история семьи из Благовещенска, которая лишилась отпуска в Таиланде из-за ошибки в загранпаспорте ребенка. Они приобрели три путевки за 201 тысячу рублей — россияне планировали добраться до Хабаровска на поезде, а оттуда полететь в курортную страну.

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