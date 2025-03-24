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08:43, 24 марта 2025Путешествия

В России задумали изменить правила возврата билетов

«Ъ»: Минтранс РФ изучает введение «периода охлаждения» для возврата билетов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Российские транспортные компании изучают возможность установления «периода охлаждения» для пассажиров, в течение которого покупатели смогут отменять билеты на поезда и авиарейсы без взимания дополнительной платы. Об этом написала газета «Коммерсантъ».

Инициативу разработал Союз пассажиров. Мера позволит россиянам исправлять ошибки в данных, дате или направлении поездки в течение нескольких дней или часов. Сейчас Минтранс изучает возможность введения инициативы.

Известно, что доля пассажиров, совершающих ошибки при покупке, достигает всего двух—трех процентов. При этом внедрение «периода охлаждения» не повлияет серьезным образом на экономику перевозчиков.

Ранее семья россиян из Благовещенска лишилась отпуска в Таиланде из-за ошибки в загранпаспорте ребенка. Они приобрели три путевки за 201 тысячу рублей — россияне планировали добраться до Хабаровска на поезде, а оттуда полететь в курортную страну.

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