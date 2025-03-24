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15:08, 24 марта 2025Наука и техника

Складной iPhone укрепят жидким металлом

Инсайдер Мин-Чи Ко: Apple сделает складные iPhone из жидкого металла
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Корпорация Apple будет использовать в конструкции первого складного смартфона технологию жидкого металла. Об этом в X заявил авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко.

Специалист выяснил, что компания собирается использовать так называемый жидкий металл при производстве шарниров складного iPhone. Это позволит укрепить критические детали и повысить прочность конструкции смартфона.

Мин-Чи Ко рассказал, что Apple давно использует жидкий металл в iPhone, но его применяют только для производства выдвигающихся лотков для сим-карт. По его прогнозам, в 2025 году компания начнет закупать в разы больше материала — также ее примеру последуют производители других складных аппаратов.

Детали из жидкого металла поставляет Apple китайская компания Dongguan Yian Technology. Ее же инсайдер и аналитик назвал главным бенефициаром популяризации технологии использования жидкого металла в смартфонах. По оценке Ко, стоимость компонента, изготовленного из этого материала, для одного складного iPhone составит до 100 юаней, или около 1200 рублей.

Ранее аналитик Barclays Тим Лонг заявил, что Apple выпустит первый складной iPhone в продажу в конце 2026 или начале 2027 года. По оценке специалиста, девайс будет стоить минимум 2300 долларов, или около 195 тысяч рублей.

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