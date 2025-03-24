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13:56, 24 марта 2025Культура

Лукашенко поздравил Буйнова с юбилеем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил с юбилеем Александра Буйнова
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Александра Буйнова с 75-летием. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте политика.

В своем обращении к Буйнову Лукашенко отметил, что певец заслужили уважение в музыкальной среде и завоевали сердца поклонников своим «исполнительским мастерством» и «вдохновенным трудом». «Белорусские зрители любят Ваши замечательные песни, наполненные энергией и оптимизмом. Уверен, что Ваше творчество и впредь будет способствовать укреплению связей между нашими народами», — сказал белорусский лидер.

Ранее Александр Буйнов заявил, что пострадавшая в аварии пенсионерка находится под влиянием неизвестных.

27 февраля стало известно, что певец сбил женщину на пешеходном переходе в Подмосковье.

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