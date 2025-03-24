Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
06:17, 24 марта 2025Экономика

Минтруд назвал самых востребованных специалистов в 2029 году

Минтруд: К 2029 году больше остальных вырастет сфера оказания персональных услуг
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Министерство труда и социальной защиты России представило прогноз кадровой потребности на 2024–2029 годы. Об этом сообщает РБК, в распоряжении которого есть соответствующий документ.

Согласно прогнозу, к 2029 году сильнее остальных вырастут следующие отрасли: персональные услуги, обрабатывающее производство, транспортировка и хранение, гостиничный бизнес и общепит, наука, информация и связь, а также здравоохранение. При этом падение спроса ожидается в отрасли торговли, госуправления, обеспечения электроэнергией, сельского хозяйства, недвижимости, культуры и спорта, финансов и страхования.

Ранее россиянам перечислили самые востребованные профессии. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что наиболее актуальной группой специалистов на российском рынке труда в ближайшие пять лет будут квалифицированные рабочие.

    Обсудить
    Последние новости

    «Хайп на трагедии недопустим». Известный рэпер расписал здания в Судже провокационными граффити, а потом угрожал местным жителям

    Минтруд назвал самых востребованных специалистов в 2029 году

    Девушка приготовила чай в микроволновке и попала в больницу

    В Британии усомнились в помощи Украине

    Пентагон столкнулся со скандалами из-за Илона Маска

    Раскрыты подробности о деле Буданова

    Во Франции пройдет суд против Жерара Депардье по делу о домогательствах

    Названа сумма выплат оставшихся в России иностранных компаний в бюджет страны

    Россиянка пожила с оленеводами в тундре и раскрыла неожиданные особенности их быта

    Москва вошла в число лидеров мировых столиц по низким ценам на высокую кухню

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше