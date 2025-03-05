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11:56, 5 марта 2025Экономика

Россиянам перечислили самые востребованные профессии

Глава Минтруда Котяков: Самыми востребованными специалистами будут рабочие
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Самой востребованной группой специалистов на российском рынке труда в ближайшие пять лет будут квалифицированные рабочие. Такой прогноз дал глава Министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, его слова приводит «Российская газета».

В среднесрочной перспективе, согласно ожиданиям министра, в стране вырастет потребность в механиках, ремонтниках транспортных средств, электромонтажниках, слесарях-инструментальщиках, строителях и рабочих-отделочниках. Среди специалистов с высшей квалификацией сильнее всего будут востребованы на рынке программисты, врачи, инженеры, архитекторы и проектировщики.

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Противоположная динамика, добавил Котяков, будет наблюдаться в сфере торговли. Потребность в подобных сотрудниках среди российских работодателей в обозримом будущем станет стабильно снижаться. Наиболее дефицитные специальности будут сосредоточены в промышленном секторе, заключил глава министерства.

В целом в ближайшие пять лет российской экономике потребуются дополнительно в общей сложности 3,1 миллиона работников. Предыдущая оценка, представленная в 2022 году, подразумевала нехватку в 2,4 миллиона. Таким образом, за последние несколько лет прогноз нехватки кадров был повышен на 700 тысяч человек. Бороться с кадровым голодом российские власти собираются в том числе при помощи повышения престижа рабочих профессий среди молодого поколения. На этом будет поставлен акцент, резюмировал Котяков.

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