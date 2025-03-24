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15:30, 24 марта 2025Забота о себе

Назван способ избежать тромбоза

Терапевт Видяскин: Для профилактики тромбов в самолете нужно вставать каждый час
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Mounir Taha / Shutterstock / Fotodom

Для профилактики образования тромбов при долгом перелете нужно делать простые упражнения, рассказал терапевт Игорь Видяскин. Способ избежать тромбоза после путешествия в самолете он назвал в беседе с NEWS.ru.

Он порекомендовал вставать и прогуливаться по салону самолета каждый час, а также выполнять упражнения на сгибание и разгибание ног в коленных и голеностопных суставах.

Кроме того, Видяскин посоветовал надевать на время перелета компрессионные чулки. «Пейте достаточное количество жидкости и избегайте потребления алкоголя, а также не скрещивайте ноги и не подгибайте их под себя», — также призвал врач.

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