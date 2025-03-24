Назван способ избежать тромбоза

Терапевт Видяскин: Для профилактики тромбов в самолете нужно вставать каждый час

Для профилактики образования тромбов при долгом перелете нужно делать простые упражнения, рассказал терапевт Игорь Видяскин. Способ избежать тромбоза после путешествия в самолете он назвал в беседе с NEWS.ru.

Он порекомендовал вставать и прогуливаться по салону самолета каждый час, а также выполнять упражнения на сгибание и разгибание ног в коленных и голеностопных суставах.

Кроме того, Видяскин посоветовал надевать на время перелета компрессионные чулки. «Пейте достаточное количество жидкости и избегайте потребления алкоголя, а также не скрещивайте ноги и не подгибайте их под себя», — также призвал врач.

Ранее врач-терапевт, кардиолог Роксана Портнова дала советы по профилактике инфаркта и инсульта. Для уменьшения вероятности развития этих смертельно опасных недугов особенно важно отказаться от курения и алкоголя, считает она.