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12:37, 24 марта 2025Забота о себе

Названы помогающие выглядеть моложе фрукты

Терапевт Хан: Дыни и апельсины помогают выглядеть и чувствовать себя моложе
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Дыни, апельсины и другие фрукты с высоким содержанием воды помогают выглядеть и чувствовать себя моложе, уверен терапевт Национальной службы здравоохранения Великобритании Амир Хан. Его мнение приводит Daily Mirror.

Главной ошибкой в уходе за собой Хан назвал недостаток воды. По его словам обезвоживание сразу отражается на внешности: кожа становится сухой, а морщины — более заметными. Также врач указал, что нехватка жидкости плохо влияет на здоровье суставов, пищеварение и уровень энергии, необходимый, чтобы чувствовать себя молодым. «Поэтому пейте много воды и ешьте фрукты, такие как дыня и апельсины. Они помогут поддерживать водный баланс», — считает терапевт.

Специалист также предупредил, что кожа теряет эластичность и быстрее стареет из-за продолжительного воздействия смартфонов, телевизоров и компьютеров. Он пояснил, что все эти гаджеты излучают синий свет, который разрушает коллаген, поддерживающий молодость кожи.

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Хан добавил, что внешности также вредит сидячий образ жизни. По его словам, без движения кровь застаивается, кожа приобретает сероватый оттенок, а тело становится дряблым из-за потери мышц.

Ранее терапевт и диетолог Эльвира Фесенко назвала лучшую диету для людей с деменцией. По ее мнению, замедлить развитие когнитивных нарушений помогает средиземноморская диета, основу которой составляют овощи, зелень, растительное масло, рыба и цельнозерновые продукты.

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