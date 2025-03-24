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08:36, 24 марта 2025Экономика

В России заметили проблемы с приемами рублей банкоматами

«Известия»: Некоторые банкоматы в России не принимают новые пятитысячные купюры
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Новая купюра номиналом в пять тысяч рублей вошла в массовый оборот в конце прошлого года, тем не менее некоторые российские банкоматы до сих пор не распознают и не принимают ее. В частности, в Москве их доля составляет до 25 процентов. О такой проблеме пишут «Известия».

Директор департамента разработки розничных продуктов и развития цифровых каналов «Ингосстрах» Банка Полина Берсенева объяснила, что для приема обновленных купюр нужна последняя версия модуля распознавания, а устройства обновили не все.

В «Новикоме» рассказали, что производители банкоматов, покинувшие российский рынок после 2022 года, прекратили поддержку программного обеспечения (ПО), а значит, не подготовили шаблоны под новые купюры. Из-за этого финансовые организации справляются своими силами, и в ряде случаев поможет только замена устройств.

Пресс-служба Центробанка ожидает, что проблема вскоре исчезнет сама собой, потому что большинство банкоматов новые купюры уже принимает, а настройка остальных завершается.

Основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров объяснил, что именно из-за ситуации с банкоматами между презентацией новой купюры, состоявшейся в октябре 2023 года, и ее вводом в оборот прошло около года, хотя обычно разрыв между двумя событиями гораздо меньше.

Бывший вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков предположил, что в среднем по стране к приему новых купюр не готовы 15 процентов банков. Однако в Москве их доля выше в связи с тем, что исторически в городе использовали слишком много моделей банкоматов, и на их замену или обновление требуется больше времени.

Ранее в Центробанке рассказали, что полноценный выпуск в России пластиковых купюр не планируется, потому что это не лучшее решение для имеющихся климатических условий.

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