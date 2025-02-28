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15:24, 28 февраля 2025Экономика

Центробанк объяснил отказ выпускать пластиковые рубли

ЦБ объяснил отказ выпускать пластиковые рубли климатом и защитой от подделок
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Полноценный выпуск в России пластиковых купюр не планируется, потому что это не лучшее решение для имеющихся климатических условий. Об этом говорится в ответах на вопросы подписчиков, опубликованных в Telegram-канале Центробанка.

Пластик для банкнот можно использовать в более теплых странах, находящихся во влажном тропическом климате, потому что он не намокает и не впитывает грязь. В то же время бумажные купюры лучше выдерживают низкие температуры.

Имеют отличия и защитные комплексы пластиковых и бумажных купюр, в первые нельзя включить такие традиционные признаки подлинности рублей, как водяной знак, защитная нить и защитные волокна. Тем не менее при изготовлении отечественных купюр используются полимерные пропитки и лаковое покрытие, что увеличивает срок их службы.

Также в ЦБ напомнили, что несколько полимерных купюр все же вышли в оборот. Среди них, в частности, банкнота, посвященная чемпионату мира по футболу в России.

Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина рассказала, что запуск цифрового рубля, планировавшийся летом 2025 года, отложен на неопределенный срок из-за необходимости «отработать все детали в пилоте» и проконсультироваться с банками.

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