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19:04, 24 марта 2025Из жизни

Не стало самой высокой сотрудницы МИД

Скончалась самая высокая сотрудница МИД Галина Петухова
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Shutterstock / Fotodom

В возрасте 100 лет не стало долгожительницы Галины Петуховой. Она была сотрудницей Министерстве иностранных дел СССР и прослыла «самой высокой женщиной в МИД», сообщает РЕН ТВ.

Рост Галины Петуховой составлял 184 сантиметра. Источник издания рассказал, что о произошедшем стало известно днем 23 марта. По его словам, причина пока не установлена.

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Галина Петухова с 1944 года работала в секретариате министра иностранных дел, которым в то время был Вячеслав Молотов. В 1949 году ее перевели в МИД СССР.

Ранее сообщалось, что старейший мужчина в Великобритании отпраздновал 110-летие и вспомнил, как в годы Второй мировой войны ему приходилось пить морскую воду и питаться собачьими лакомствами.

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