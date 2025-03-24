Песков прокомментировал продолжающиеся удары ВСУ по энергообъектам

Песков: Кремль следит за информацией о продолжающихся ударах по энергообъектам

Кремль следит за информацией о продолжающихся ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по энергообъектам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Мы самым внимательным образом отслеживаем ситуацию», — сказал представитель Кремля. Он также отметил, что Вашингтон также может отслеживать происходящее и делать выводы.

В ночь на понедельник, 24 марта, Украина выпустила 28 беспилотников — их сбили над четырьмя регионами России и Азовским морем. Под удар в том числе попали Ростовская и Брянская области, а также Крым и Краснодарский край.

В этот же день Минобороны уточнило, что ВСУ ударили по нефтеперекачивающей станции в Краснодарском крае. По данным оборонного ведомства, атака была осуществлена 24 марта около 02:00 мск. Ее целью стала нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская».