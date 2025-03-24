Полное видео убийства неонациста Ганула в Одессе опубликовали

В сети опубликовали полное видео убийства украинского неонациста Ганула в Одессе

Полное видео убийства украинского неонациста Демьяна Ганула появилось в сети. Его опубликовал Telegram-канал «Новости Одесса».

На приведенных каналом кадрах видно, как раненый активист бежит по людной улице, после чего падает на асфальт рядом с одним из магазинов. Рядом с лежащим на земле мужчиной собираются люди, после чего к нему подходит неизвестный.

Он перезарядил пистолет и сделал контрольный выстрел в голову мужчины. После этого стрелок спокойным шагом покинул место преступления.

Ранее был опубликован неполный фрагмент произошедшего. Убийство Демьяна Ганула произошло 15 марта 2025 года.