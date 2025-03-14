Момент убийства известного украинского неонациста в Одессе попал на видео

Кадры убийства известного украинского неонациста Ганула опубликовали

Момент убийства известного украинского неонациста Демьяна Ганула в Одессе попал на видео. Кадры произошедшего опубликовало украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

На опубликованном видео видно, как мужчина лежит на земле, после чего прохожий достает из сумки пистолет и стреляет ему в затылок. В это время стоящие поблизости люди не предпринимают никаких действий и не обращают внимания на происходящее.

В мае 2014 года Ганул участвовал в поджоге Дома профсоюза в Одессе, в результате которого 48 человек погибли и еще 120 пострадали. В 2024 году он избил грубо высказавшегося в отношении одного из бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) одесского фитнес-тренера.

Впоследствии, 14 марта 2025 года, стало известно об убийстве неонациста. Как рассказал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), на мужчину было совершено покушение с применением огнестрельного оружия.