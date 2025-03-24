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13:11, 24 марта 2025Экономика

В России предложили использовать вклады населения для приватизации

Глава РСПП Шохин предложил привлечь вклады населения для большой приватизации
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Александр Шохин

Александр Шохин. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Те 55 триллионов рублей, что размещены на банковских вкладах населением, можно было бы привлечь на фондовый рынок для покупки акций компаний в рамках новой «большой приватизации». Такую идею в интервью ТАСС выдвинул глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

По его словам, когда ставки по банковским вкладам снизятся, то люди, реализовав отложенный спрос на товары, начнут искать возможность для получения большего дохода и придут на фондовую биржу. Это стремление и можно использовать для продажи государственных компаний через публичное размещение акций.

Основной проблемой на этом пути он назвал незащищенность собственников от оспаривания государством итогов сделок. Глава РСПП вспомнил пример национализации Соликамского магниевого завода, у которого десять процентов акций было размещено на бирже. Ими владели, в том числе, обычные граждане, но в пользу государства изъяли и эту собственность.

«И люди, условно говоря, шли приобретать акции этого завода на бирже, понимая, что все чисто. И вдруг они попадают под конфискацию фактически», — подчеркнул Шохин, заметив, что после таких историй убедить людей покупать акции будет сложно.

Ранее о возможности новой «большой приватизации» на коллегии Росимущества рассказал глава Минфина Антон Силуанов. Обсуждение такого вопроса началось на фоне существенного превышения дефицита бюджета в первом квартале над годовым планом.

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