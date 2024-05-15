В ЦБ заявили о риске оттока инвестиций из России

Глава ЦБ Набиуллина заявила о риске оттока инвестиций из РФ из-за изъятия акций

Глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина заявила о риске оттока капитала из России из-за изъятия акций у инвесторов Соликамского магниевого завода. Слова руководителя регулятора приводит РБК.

Решение об изъятии акций инвесторов Соликамского магниевого завода в пользу государства арбитражный суд Пермского края вынес в конце апреля 2024 года. Представители Генпрокуратуры и прокуратуры региона настаивали, что ответчики владеют акциями незаконно из-за нарушений в процедуре приватизации предприятия в 1990-е годы. В итоге своих акций могут лишиться в общей сложности более 2 тысяч инвесторов.

В ЦБ не согласились с вынесенным вердиктом и оспорили судебное решение. Обеспокоенность по этому поводу также выражали в Министерстве финансов (Минфине). Глава ЦБ Набиуллина заявила, что подобный вердикт ставит под сомнение защиту прав инвесторов и «добросовестных приобретателей акций через организованные торги». Без этих гарантий, по ее мнению, «ни о каком двукратном росте капитализации рынка говорить невозможно».

Ранее президент России Владимир Путин поставил цель удвоить капитализацию отечественного фондового рынка к 2030 году. В ближайшие шесть лет показатель должен составить не менее 66 процентов ВВП, а к 2036 году — 75 процентов.

