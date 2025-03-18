Российский министр анонсировал большую приватизацию

Силуанов: Минфин РФ подготовит предложения по большой приватизации

Минфин подготовит предложения по «большой приватизации». Как сообщает ТАСС, глава ведомства Антон Силуанов считает нынешнее время подходящим для того, что поставить этот вопрос на повестку дня.

«Предстоит утвердить новые стратегии развития госкомпаний, чтобы повысить их вовлечение в достижение национальных целей», — заявил российский министр на расширенном заседании коллегии Росимущества.

Он отметил, что поступления от реализации имущества в 2025 году должны составить не менее 100 миллиардов рублей. «Мы планируем активизировать приватизацию имущества, поступающего в казну», — анонсировал Силуанов, уточнив, что речь идет в том числе об активах, полученных государством по решению суда.

О том, что увеличение поступлений от приватизации до 100 миллиардов рублей обеспечит продажа национализированных по решению суда активов глава Минфина говорил и год назад. В конце 2024-го министр подтвердил, что доходы от продажи госсобственности окажутся именно такими.