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11:26, 21 ноября 2024Экономика

Силуанов оценил доходы государства от приватизации

Силуанов: в 2024 году приватизация принесет казне больше 100 миллиардов рублей
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Астафьев / POOL / ТАСС

По итогам 2024 года министерство финансов России надеется получить больше 100 миллиардов рублей от приватизации. Об этом заявил глава этого ведомства Антон Силуанов. Его процитировало агентство «Прайм».

По планам Минфина, в 2025 году государство заработает на приватизации примерно аналогичную сумму.

Как подчеркнул Силуанов, в 2024 году приватизация принесла российской казне около 90 миллиардов рублей. По его словам, к подобным шагам власти прибегают не только ради получения дополнительных финансовых ресурсов, но и для того, чтобы расширить участие частного сектора в российской экономике.

Во второй половине октября 2024 года директор департамента регулирования имущественных отношений Минфина РФ Андрей Воронцов сообщал, что поступления в бюджет от приватизации уже составили 50 миллиардов рублей.

По информации Росимущества, с января по сентябрь 2024 года доходы российского бюджета от приватизации составили 48 миллиардов рублей.

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