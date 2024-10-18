Обнародованы доходы России от приватизации

Минфин: приватизация принесла бюджету России 50 миллиардов рублей

Власти России рассчитывают, что приватизация принесет бюджету 100 миллиардов рублей. Об этом стало известно из заявления директора департамента регулирования имущественных отношений Минфина РФ Андрея Воронцова, его цитирует ТАСС.

По словам главы департамента, поступления в бюджет от приватизации уже достигли 50 миллиардов рублей. Кроме того, в министерстве рассчитывают, что до конца года эта сумма вырастет еще больше.

«Мы надеемся план в 100 миллиардов рублей выполнить», — признался Воронцов.

Ранее были обнародованы данные Росимущества, согласно которым по итогам с августа по сентябрь доходы бюджета от приватизации дошли до 48 миллиардов рублей.