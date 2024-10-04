Доходы российского бюджета от приватизации подсчитали

Росимущество: доходы бюджета России от приватизации составили 48 млрд рублей

По итогам первых девяти месяцев 2024 года доходы российского бюджета от приватизации составили 48 миллиардов рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росимущества.

Объем итоговых поступлений за год, как подчеркнули в ведомстве, будет во многом зависеть от изменения рыночной конъюнктуры и уровня инвестиционной активности. В федеральном законе о бюджете на этот год заложены доходы от приватизации в размере порядка 1 миллиарда. Таким образом, к осени план удалось перевыполнить примерно в 48 раз.

В то же время глава Минфина Антон Силуанов в марте призывал правительство пересмотреть объем плановых поступлений от приватизации в бюджет. По его мнению, в 2024 году подобная статья доходов госказны должна составить как минимум 100 миллиардов рублей. В пояснительной записке к проекту федерального бюджета на трехлетний период указано, что 2025-2027 годы подобные доходы казны ожидаются на уровне чуть более 7 миллиардов рублей, то есть по 2,4 миллиарда ежегодно.

Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что в настоящее время в России нет никакой деприватизации. По его мнению, отъем собственности у частных владельцев в стране является возвратом незаконно утраченных государством активов в 1990-е годы. Краснов подчеркнул, что власти прибегают к подобным мерам только в том случае, если владельцы предприятий не вкладывают деньги в развитие собственных активов, а полученные доходы выводят за рубеж.