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10:20, 14 марта 2024Экономика

Назван источник намеченного роста доходов России от приватизации

Источником роста доходов РФ от приватизации назвали продажу национализированного

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Увеличение поступлений от приватизации, которые по словам главы Минфина РФ Антона Силуанова вырастут в 2024 году в 100 раз, обеспечит продажа национализированных по решению суда активов, пишут «Ведомости».

По данным их источников, в связи с намеченным властями ростом доходов речи о продаже долей в крупнейших госкомпаниях не идет. При этом активы одного только Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), акции которого, а также еще двух предприятий, входящих в одноименную группу, в конце февраля передали государству, эксперты ранее оценивали не менее чем в 100 миллиардов рублей.

Как узнали журналисты, допускается также продажа иностранных активов, в случае если они будут обращены в собственность государства судом. Сейчас во временном управлении Росимущества, в частности, находятся акции автодилера «Рольф», напомнили в публикации. Районный суд в Петербурге принял в их отношении соответствующее решение.

Накануне, 13 марта, Силуанов заявил, что поступления в российский бюджет от приватизации в текущем году должны составить не менее 100 миллиардов рублей при запланированной сумме в 1 миллиард.

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      Дмитрий Воронин
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