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15:43, 24 марта 2025Экономика

Прогноз по кредитному рейтингу Грузии ухудшили из-за геополитики

Агентство Moody's изменило прогноз по рейтингам Грузии на «негативный»
Дмитрий Воронин

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Международное рейтинговое агентство Moody's изменило со «стабильного» на «негативный» прогноз по долгосрочным кредитным рейтингам Грузии в национальной и иностранной валюте, сами рейтинги при этом подтверждены на уровне «Ba2». Об этом сообщает «Интерфакс».

Как уточнили представители американского агентства, решение ухудшить прогноз по грузинским рейтингам связано с тем, что риски для стабильности в стране «растут в контексте все более сложных внутренних и геополитических процессов».

В Moody's полагают, что система госуправления этого постсоветского государства может ослабнуть на фоне кризисов в указанных сферах, из-за чего стало более вероятным снижение эффективности денежно-кредитной и макроэкономической политики. В качестве примера аналитики указали на приостановку программы сотрудничества МВФ и Грузии.

В начале марта агентство предупреждало, что Банки Грузии, имеющие относительно высокую долю долларовых кредитов (в целом по стране оценивается в 43 процента на конец 2024 года) в кредитных портфелях, могут оказаться в уязвимом положении, если политический кризис в стране затянется и подорвет доверие инвесторов.

На фоне всего этого Moody's прогнозируется, что Грузия сохранит сильный экономический рост, а ее экономическое и фискальное положение останутся сильными.

В конце октября 2024 года в Грузии прошли парламентские выборы, победителем которых была объявлена правящая партия «Грузинская мечта». Оппозиция начала протестовать, добиваясь отмены их результатов. Новая волна акций началась спустя месяц, после заявлений премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о том, что Тбилиси не начнет переговоры с Брюсселем о вступлении в Евросоюз до 2028 года.

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