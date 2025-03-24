Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:02, 24 марта 2025Экономика

Работодатели в России решили увеличить один вид трат вместо зарплат

НПФ «Достойное будущее»: Работодатели в РФ решили увеличить траты на соцпакет
Вячеслав Агапов

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Большинство работодателей в России решили увеличить траты на соцпакеты для сотрудников вместо повышения им зарплат. Об этом со ссылкой на исследование НПФ «Достойное будущее» сообщает газета «Ведомости».

В опросе приняли участие представители 250 российских компаний. Большая часть из них (78 процентов) нарастили траты на соцпакеты в 2024 году, а 82 процента планируют увеличить этот вид расходов и в 2025-м. Каждый четвертый собирается увеличить расходы на 10-15 процентов, каждый пятый (20,66 процента) — на 15-20 процентов. Почти каждый шестой опрошенный говорит об увеличении трат на 5-10 процентов и 8,2 процента нарастит менее чем на 5 процентов.

Среди планируемых расходов — программы повышения квалификации и обучения (60 процентов), психологическая поддержка и консультации (57 процентов), ДМС (56,6 процента), программа компенсации обедов (49 процентов) и спортивные направления (44 процента), а также корпоративная пенсионная программа (36 процентов).

В условиях достигшей апогея гонки зарплат вкладывать деньги в соцпакет значительно легче и дешевле, так как дальнейшее увеличение зарплат может поставить под угрозу маржинальность бизнеса, отметила заместитель гендиректора по персоналу компании «Эвоком» Ольга Ясырева. Чтобы расширить программу ДМС, компании достаточно доплатить по 5000 рублей за сотрудника, а чтобы оплатить услуги психологов или юристов для сотрудников уйдет порядка миллиона рублей, что гораздо выгоднее для компаний с численностью около 1500 человек.

Материалы по теме:
В Россию начали возвращаться уехавшие топ-менеджеры. Что заставляет руководителей вернуться из-за рубежа?
В Россию начали возвращаться уехавшие топ-менеджеры.Что заставляет руководителей вернуться из-за рубежа?
14 июля 2024
«Нет опыта, но 10 лет играл в The Sims» Почему компании все чаще берут на работу людей без опыта?
«Нет опыта, но 10 лет играл в The Sims»Почему компании все чаще берут на работу людей без опыта?
25 августа 2024

По словам директора по персоналу HR-платформы Skillaz Ксении Степановой, увеличение соцпакета повышает лояльность, вовлеченность сотрудников и помогает их удержать, так как работники ощущают заботу со стороны работодателя. Также соцпакет оказывается важным для сотрудников, которые ценят не только зарплату, но и комфортные условия труда.

Чтобы справиться с нехваткой рабочих рук в стране, власти собираются пересмотреть ограничения для вовлечения на рынок труда молодежи, пенсионеров и готовых работать больше россиян. Безработица в стране снижается уже несколько лет и второй год находится на рекордно низких уровнях. На фоне этого в Центробанке называют растущие быстрее производительности труда зарплаты граждан и в целом ситуацию на рынке труда одним из факторов жесткой денежно-кредитной политики регулятора.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    В Ростове-на-Дону несколько часов горит торговый центр. Мощный пожар попал на видео. Что известно о причинах возгорания?

    Россиян предупредили об усовершенствованной схеме мошенников

    Гостье ток-шоу пришлось вырвать себе семь зубов из-за нехватки денег на стоматолога

    Жуткое заброшенное жилище священников попало на видео

    17-летняя российская теннисистка Андреева прервала 13-матчевую победную серию

    Премьер Великобритании признался в симпатии к Трампу

    Стал известен победитель воздушного боя между F-16 и Су-57 в небе над Украиной

    В Сенате США предрекли массовое восстание американцев

    В Китае обнаружен пугающий скелет с красными зубами

    Российские военные начали бои за Лобковое

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше