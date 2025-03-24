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15:39, 24 марта 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме предсказали не один раунд переговоров делегаций России и США

Депутат Журова: Между Россией и США будет далеко не один раунд переговоров
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Контакты делегаций России и США в Саудовской Аравии являются рабочими встречами, на которых проговариваются детали и условия возможного будущего мирного соглашения, сообщила зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В беседе с «Лентой.ру» она также предсказала далеко не один раунд переговоров.

Это непростой процесс, включающий множество юридических нюансов, указала депутат. По ее словам, все пункты должны быть прописаны так, чтобы не возникало двойного трактования, потому что на кону стоит вопрос человеческих судеб.

«Начинают войну военные, а заканчивают ее дипломаты. Сейчас это период работы дипломатов. Это очень кропотливая, достаточно скрупулезная работа, поэтому мы понимаем, что будет далеко не один раунд переговоров», — высказалась парламентарий.

Утром 24 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде начался новый раунд переговоров России и США об урегулировании конфликта на Украине.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков указывал, что на повестке дня у делегаций стоит вопрос Черноморской инициативы и обеспечения безопасности судоходства.

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