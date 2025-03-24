Российский сапер рассказал о находках на освобожденных территориях Курской области

В Курской области обнаружили много мин производства стран НАТО. О находках на освобожденных территориях рассказал РИА Новости сапер с позывным Фокс.
«Много чего валяется. Там заложено натовскими минами. Принцип действия, как у наших противотанковых мин», — рассказал Фокс.
По его словам, в приграничье также можно найти большое количество гранат и мин ПФМ-1 «Лепесток». Все находки российские военные намерены уничтожать.
Ранее военкор Александр Яремчук рассказывал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) успели заминировать в Курской области не меньше участков, чем на артемовском направлении.