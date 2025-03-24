Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:45, 24 марта 2025Россия

Российский сапер рассказал о находках на освобожденных территориях Курской области

РИА Новости: В Курской области обнаружено много мин производства стран НАТО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Курской области обнаружили много мин производства стран НАТО. О находках на освобожденных территориях рассказал РИА Новости сапер с позывным Фокс.

«Много чего валяется. Там заложено натовскими минами. Принцип действия, как у наших противотанковых мин», — рассказал Фокс.

По его словам, в приграничье также можно найти большое количество гранат и мин ПФМ-1 «Лепесток». Все находки российские военные намерены уничтожать.

Ранее военкор Александр Яремчук рассказывал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) успели заминировать в Курской области не меньше участков, чем на артемовском направлении.

    Обсудить
    Последние новости

    Начались переговоры России и США по Украине

    Военблогер рассказал об успехах армии России в Сумской области

    В Европе заявили об опасениях изменений статус-кво в Черном море в пользу России

    В России рассказали о прорыве в создании субмарин

    ВТБ прокомментировал ситуацию с приемом пятитысячных купюр банкоматами

    Московская студентка обвинила охранника общежития в подглядывании за девушками в душе

    Укрывшиеся в здании под Курском бойцы ВСУ сняли на видео попытку отстреляться от ВС России

    Число пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму выросло

    Торговую зависимость России от Китая и Индии оценили

    Россиянам раскрыли направления для бюджетного отдыха на майских праздниках

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше