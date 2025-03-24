Пилот назвал возможные причины появления странных сообщений на аварийной частоте

Пилот Сытник: Странные сообщения на аварийной частоте могли передать хулиганы

Странные сообщения, которые услышали на аварийной частоте экипажи двух судов в полете по России, можно объяснить хулиганством, считает заслуженный пилот России Юрий Сытник. Возможные причины их появления он назвал в беседе с «Лентой.ру».

В субботу, 22 марта, пилоты двух Airbus A320, выполнявших рейс по России, услышали на аварийной частоте сигнал о пожаре в двигателе воздушного судна с номером 97714. При этом выяснилось, что этот борт не получал разрешения на использование воздушного пространства и в тот момент находился в сборочном цеху Казанского авиационного завода имени С.П. Горбунова. Причины произошедшего выясняются.

Во-первых, это могло быть ложное срабатывание, полагает Сытник. В то же время он указал, что не знаком с системами, которые бы передавали подобную информацию в автоматическом режиме. «Это надо быть на 100 процентов уверенным, что на самом деле воздушное судно горит, двигатель или система, что это не ложное срабатывание. Часто бывает, что просто задымление», — пояснил заслуженный пилот.

Если борт на земле на самом деле горел, то нет никакого смысла выходить в эфир и давать об этом информацию, так как экипаж, который находится в воздухе, никак не сможет помочь, отметил Сытник.

Если воздушное судно в этот момент не находилось в воздушном пространстве, а кто-то на аварийной частоте вышел в эфир, то это просто высшее хулиганство. Если это так, то это очень печально, потому что это те люди, которые понимают, что такое аварийная частота, понимают, насколько серьезен выход в эфир, что нельзя его засорять. Можно хорошо по башке получить за это Юрий Сытник заслуженный пилот России

Собеседник «Ленты.ру» также допустил, что это мог быть несанкционированный выход в эфир с целью проверки радиостанции. «Может быть что-то такое. Люди просто не подумали, что кто-то может быть в воздухе, зацепить этот сигнал», — заключил он.

Ранее пилотов самолета с пассажирами на борту пытались ослепить в небе над Москвой. Неизвестные направили на кабину экипажа луч зеленого цвета при заходе лайнера на посадку.

