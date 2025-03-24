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18:20, 24 марта 2025Мир

Спецпосланник Трампа назвал план Стармера по Украине «позерством»

Уиткофф назвал план премьера Великобритании Стармера по Украине позерством
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Стив Уиткофф

Стив Уиткофф. Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Планы премьер-министра Великобритании Кира Стармера по созданию «коалиции желающих» и отправке на Украину миротворцев являются «позерством». Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Я думаю, что [у Стармера] есть представление, что мы все должны быть как Уинстон Черчилль, когда русские соберутся пройти маршем по Европе. Я думаю, что это нелепо», — сказал Уиткофф.

Спецпосланник предположил, что Британия и другие западноевропейские страны не поняли целей России.

Ранее появилась информация, что британские военные считают план премьер-министра Великобритании политическим театром. По мнению военных, Стармер раньше времени предложил идею о коалиции, поскольку никто не обладает представлением о деталях подобной миссии.

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