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09:28, 24 марта 2025Силовые структуры

Стали известны подробности про осужденных из банды «чистильщиков»

У троих осужденных из банды «чистильщиков» обнаружили расстройства личности
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Трое осужденных участников банды «чистильщиков», нападавших на бездомных, имеют расстройства личности. Об этом сообщает РИА Новости.

Проблемы с психикой обнаружили у лидера банды и у двоих участников группировки.

В 2017 году присяжные в Мосгорсуде вынесли обвинительный вердикт Павлу Войтову, Елене Лобачевой, Артуру Нарциссову, Максиму Павлову и Владиславу Каратаеву по делу о серийных расправах.

Лидер организованной преступной группировки совершил 14 расправ (пять из них — в соучастии с другими членами банды). Также на счету осужденных покушения, грабежи и разбойные нападения. Орудовала банда в Подмосковье (Голицыно, Одинцово) и столице — в лесопарке «Кусково», на Измайловском бульваре, на Сиреневом бульваре, на улицах Брянский Пост, Шелепихинский мост, Беговая, Земляной Вал. Они совершали нападения на граждан, нарушающих, по их мнению, общепринятые нормы поведения. Речь идет о бродягах, лицах склонных к попрошайничеству и употреблению спиртного.

Вот это да!
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