Такер Карлсон раскрыл неожиданную цель поездки в Россию

Такер Карлсон заявил, что приезжал в Россию, чтобы предотвратить ядерную войну

Американский журналист Такер Карлсон в интервью со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом раскрыл неожиданную причину, по которой он решил приехать в Россию в 2024 году. Запись беседы опубликована на YouTube-канале журналиста.

Комментируя слова Уиткоффа о том, что бывший президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин не общались на протяжении трех с половиной лет, Карлсон заверил, что без разговоров конфликт разрешить невозможно. Журналист также заявил, что целью его поездки в Россию было стремление поспособствовать диалогу и предотвратить возможную эскалацию событий.

«Вот поэтому я приехал туда в прошлом году, потому что думал, что мы приближаемся к ядерной войне. И я просто подумал: если никто не говорит с Путиным, кто-то по крайней мере должен транслировать его взгляды миру, иначе у нас может начаться война. Вот так я размышлял», — сказал журналист и рассмеялся.

Карлсон побывал в Москве в феврале 2024 года. Он записал интервью с президентом России Владимиром Путиным, а также посетил «Ашан» и ресторан быстрого питания «Вкусно — и точка». Он заявил, что продукты в Москве стоят в четыре раза меньше, чем в США.