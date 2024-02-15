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12:34, 15 февраля 2024Интернет и СМИ

Такер Карлсон посетил российский «Ашан» и разозлился

Журналист Карлсон заявил, что продукты в России дешевле в четыре раза, чем в США
СюжетИнтервью Путина Такеру Карлсону

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Kremlin / Reuters

Американский журналист Такер Карлсон, прилетавший в Москву, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина, рассказал о визите в столичный гипермаркет «Ашан». В видео, доступном на его сайте, он заявил, что купленные там продукты обошлись ему в четыре раза дешевле, чем в США.

Карлсон посетил «Ашан», находящийся в торгово-развлекательном центре «Гагаринский». В магазине он приобрел хлеб, фрукты, муку, крымское вино и другие продукты, которые, по его мнению, могла бы купить семья из четырех человек на неделю. Журналиста удивило, что в российском магазине продается продукция из-за рубежа, например шоколадные батончики «Сникерс», «Марс», «Баунти» и другие. «Мне кажется, все это должно быть запрещено законом», — поиронизировал он.

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Покупки обошлись Карлсону в 9481 рубль (примерно 104 доллара). Он заявил, что в США за такую же продуктовую корзину он отдал бы более 400 долларов, то есть примерно в четыре раза больше. Такая разница в ценах разозлила его. «Если вы зайдете в российский продуктовый магазин и увидите, сколько стоят продукты и как живут люди, это настроит вас радикально против наших (американских — прим. "Ленты.ру") лидеров. В любом случае именно это я и испытываю», — высказался он.

Ранее Карлсон восхитился московским метро. По его словам, станции выглядят лучше, чем метрополитен в городах США.

Карлсон опубликовал интервью с Путиным ночью 9 февраля. За несколько часов в соцсети их запись с видео набрала десятки миллионов просмотров. Американский журналист и российский лидер стали при этом самыми упоминаемыми персонами в соцсетях.

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