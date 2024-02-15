Путин поделился впечатлениями от интервью Карлсону. Почему он назвал американского журналиста опасным человеком?

Путин признался, что не получил полного удовольствия от интервью с Карлсоном

Президент России Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным поделился впечатлениями от интервью с Такером Карлсоном.

Политик признался, что не получил полного удовольствия от интервью, так как у него не было возможности вести острый диалог с Карлсоном. Он подчеркнул, что журналист оказался терпеливым.

Откровенно говоря, полного удовольствия от этого интервью я не получил Владимир Путин Президент России

Путин также назвал Карлсона опасным человеком. По словам российского лидера, он готовился отвечать на острые вопросы, заданные в агрессивной манере, однако журналист выбрал тактику внимательного слушателя. «Он шел жестко по своему плану, и он свой план исполнил», — сказал политик.

Он [Такер Карлсон] несколько раз меня пытался прервать, но все-таки на удивление для западного журналиста оказался терпеливым, выслушивал мои длительные диалоги, особенно касающиеся истории, и не давал мне повода сделать то, к чему я был бы готов Владимир Путин Президент России

Глава государства также добавил, что о содержательности интервью судить должны зрители и читатели.

Путин оценил реакцию Запада на его интервью Карлсону

Российский лидер позитивно оценил реакцию западных стран на его интервью Такеру Карлсона.

Во-первых, хорошо, что они [западные страны] смотрят и слушают то, что я говорю Владимир Путин Президент России

Путин также заявил, что сегодня с западными странами не удается вести прямой диалог. Политик выразил благодарность американскому журналисту за посредничество в коммуникации.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал интерес к интервью Путина в США бесспорным. По его мнению, некоторые американские СМИ не хотят его публиковать по политическим и корпоративным причинам.

Они будут очень внимательно изучать это интервью, они будут его анализировать. Понятно, что есть тенденция, профессиональное нежелание публиковать интервью, которое было дано Карлсону, потому что там есть свой раскол по политическим взглядам и корпоративный раскол в медиа очень серьезный. (...) Поэтому, конечно, определенная профессиональная ревность присутствует Дмитрий Песков Официальный представитель Кремля

Путин прокомментировал угрозу ареста Карлсона после интервью

Глава России, говоря об угрозе ареста американского журналиста после интервью с ним, отметил, что это было бы печально. «С точки зрения самого Карлсона это было бы печально, я ему не завидую, но это его выбор. Знал, на что он шел», — заявил он.

11 февраля Песков заявил о переживаниях за Такера Карлсона. По его словам, в Кремле были опасения, что на американского журналиста, взявшего интервью у президента России, начнутся гонения со стороны коллективного Запада.

Коллективный Запад становится все более и более непредсказуемым, он действительно абсолютно ничем не гнушается. Поэтому, конечно, еще до начала интервью были определенные опасения, что будут какие-то гонения на этого Карлсона бедного. Ему и сейчас, насколько я понимаю, приходится несладко Дмитрий Песков Официальный представитель Кремля

Песков также заявил, что Карлсон вряд ли нуждается в защите после проведения интервью с российским лидером.

Интервью президента России Карлсону вышло в ночь на 9 февраля. Оно было опубликовано на сайте журналиста и в его аккаунте в X. За несколько часов запись с видео набрала десятки миллионов просмотров, а Путин и Карлсон стали самыми упоминаемыми персонами в социальных сетях.