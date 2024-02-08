Песков оценил необходимость защищать Карлсона после интервью с Путиным

Песков заявил, что Карлсон вряд ли нуждается в защите после интервью с Путиным

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что американский журналист Такер Карлсон вряд ли нуждается в защите после проведения интервью с президентом России Владимиром Путиным. Необходимость защищать Карлсона он оценил в разговоре с журналистами, комментарий передает РИА Новости.

«Нуждается ли Карлсон в какой-то нашей защите? Я не думаю. Я думаю, что он может постоять за себя», — сказал пресс-секретарь президента РФ. Он отметил, что в США относительно интервью Путина Карлсону звучат как «не совсем вменяемые», так и «вменяемые голоса».

Песков также указал, что Москве важно, чтобы как можно больше людей в мире узнали мировоззрение и позицию российского президента.

Ранее сообщалось, что Песков анонсировал выход интервью Путина Карлсону на сайте Кремля. По словам представителя Кремля, оно будет опубликовано утром 9 февраля на двух языках — русском и английском.

Перед этим сам Карлсон объявил дату выхода беседы с российским лидером. Журналист сообщил, что интервью будет опубликовано 9 февраля в 02:00 по московскому времени.