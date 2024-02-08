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12:56, 8 февраля 2024Интернет и СМИ

Интервью Путина Карлсону опубликуют на сайте Кремля

Песков заявил, что интервью Путина Карлсону опубликуют на сайте Кремля

Фото: Marco Bello / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что интервью главы государства Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону опубликуют на сайте Кремля. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков заявил, что на сайте Кремля интервью появится на двух языках — русском и английском. Его опубликуют утром 9 февраля. Пресс-секретарь уточнил, что на сайте Карлсона и в его профиле в соцсети X оно появится раньше.

Песков также отметил, что визит американского журналиста и его встреча с Путиным вызвали резонанс как в США, так и в России. По мнению представителя Кремля, интервью президента России будут читать и анализировать не один день.

Ранее Карлсон сообщил, что интервью с Путиным выйдет 9 февраля в два часа ночи по московскому времени. Он также пообещал, что опубликует запись разговора на своем сайте без монтажа.

Карлсон анонсировал интервью с Путиным 6 февраля. Он заявил, что беседа с главой российского государства стала его целью визита в Москву. По словам журналиста, этим интервью ему хотелось рассказать о происходящем в России и на Украине для американцев, которые не имеют об этом представления.

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